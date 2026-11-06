Endesa ha destinado 9,6 millones a reforzar la red del Vallès Oriental (Barcelona) de 2024 a 2026

Presentación del plan de actuaciones de Endesa en el Vallès Oriental (Barcelona) - ENDESA

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha destinado un total de 9,6 millones de euros en el Vallès Oriental en 630 actuaciones entre 2024 y 2026 para reforzar las redes eléctricas de media y baja tensión, renovar instalaciones y otros proyectos de digitalización, informa en un comunicado este viernes.

Del total, más de 3,5 millones de euros corresponden a la mejora de la red de media tensión y otros 900.000 euros a la de baja tensión, y 4,3 millones a la digitalización y renovación tecnológica de la red para "disponer de unas instalaciones cada vez más monitorizadas, automatizadas y con más capacidad de respuesta".

La compañía ha explicado que el plan responde a una visión territorial de la red que "va más allá de las intervenciones puntuales en cada municipio", y ha asegurado que una actuación ejecutada físicamente en un municipio puede contribuir a mejorar la calidad y capacidad de alimentación de otros del entorno.