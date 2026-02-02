Endesa destinó 23 millones a la digitalización de sus infraestructuras en Catalunya en 2025

Archivo - Simulación digital de una línea eléctrica de alta tensión. - ENDESA - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, desarrolló el pasado año el plan de digitalización de sus infraestructuras eléctricas en Catalunya en el que invirtió casi 23 millones de euros, informa este lunes en un comunicado.

"La aplicación de la tecnología más avanzada en las redes de distribución y el uso de la inteligencia artificial tiene como objetivo reforzar la calidad del suministro y, al mismo tiempo, favorecer la integración de las energías renovables en el sistema, fomentar el autoconsumo y la movilidad eléctrica", indican.

Esta digitalización se ha aplicado especialmente a los centros de transformación encargados de convertir la energía de media a baja tensión para que llegue a los hogares y todos los clientes; en este sentido, la compañía ha instalado 608 nuevos telemandos en las redes de media tensión.

Según la compañía, la automatización permite reducir hasta en un 20% el tiempo de afectación a los clientes, tanto particulares como empresas.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

En 2025, Endesa también invirtió en la instalación en los centros de transformación de Catalunya de 2.406 dispositivos LVS (Low Voltage Supervisor), que recogen información de la red relacionada con los niveles de tensión, intensidad o temperatura de las instalaciones.

La digitalización también se ha aplicado en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación: durante el último ejercicio, se han sustituido 1.071 y se ha instalado la tecnología más innovadora, que proporciona información de gran utilidad sobre su funcionamiento y rendimiento.