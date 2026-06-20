Endesa impulsa la reforma de una línea eléctrica en Mas de Barberans (Tarragona)

Trabajos de mejora en una línea eléctrica de alta tensión - ENDESA

TARRAGONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa está terminando los trabajos de refuerzo y mejora tecnológica de una línea eléctrica de media tensión que alimenta a Mas de Barberans (Tarragona) después de que quedara dañada por las consecutivas borrascas "Alice" y "Oriana".

El objetivo es incrementar la calidad y continuidad del servicio eléctrico a casi 1.700 clientes no sólo de esta población del Montsià, sino también de la Galera, Godall, Santa Bárbara y Ulldecona, en la misma comarca, informa en un comunicado este sábado.

Las obras, ya ejecutadas en un 80%, tienen una inversión de 182.000, aportados íntegramente por la Compañía, y consisten en la reforma integral de una línea de 25 kV que une la Galera y Mas de Barberans.

Así, se ha efectuado la sustitución íntegra de 30 soportes de madera por nuevos soportes de fibra (mucho más resistentes a las inclemencias meteorológicas), y se ha sustituido 1 km de cableado.

Igualmente, se han adecuado otros 65 soportes, donde se ha procedido a cambiar los aisladores ya arreglar los puentes dañados por el viento, cuyos trabajos se han realizado con la modalidad de "trabajos en tensión", es decir, que se han llevado a cabo sin desconectar la línea en ningún momento, por lo que mientras han durado no ha habido ningún tipo de afectación en el suministro eléctrico a los clientes.

En una segunda fase, está previsto adecuar otro tramo de la misma línea, donde se sustituirán otros 7 soportes.