Endesa impulsa la reforma de una línea eléctrica en Mas de Barberans (Tarragona)

Trabajos de mejora en una línea eléctrica de alta tensión
Trabajos de mejora en una línea eléctrica de alta tensión - ENDESA
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 20 junio 2026 9:33
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TARRAGONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa está terminando los trabajos de refuerzo y mejora tecnológica de una línea eléctrica de media tensión que alimenta a Mas de Barberans (Tarragona) después de que quedara dañada por las consecutivas borrascas "Alice" y "Oriana".

El objetivo es incrementar la calidad y continuidad del servicio eléctrico a casi 1.700 clientes no sólo de esta población del Montsià, sino también de la Galera, Godall, Santa Bárbara y Ulldecona, en la misma comarca, informa en un comunicado este sábado.

Las obras, ya ejecutadas en un 80%, tienen una inversión de 182.000, aportados íntegramente por la Compañía, y consisten en la reforma integral de una línea de 25 kV que une la Galera y Mas de Barberans.

Así, se ha efectuado la sustitución íntegra de 30 soportes de madera por nuevos soportes de fibra (mucho más resistentes a las inclemencias meteorológicas), y se ha sustituido 1 km de cableado.

Igualmente, se han adecuado otros 65 soportes, donde se ha procedido a cambiar los aisladores ya arreglar los puentes dañados por el viento, cuyos trabajos se han realizado con la modalidad de "trabajos en tensión", es decir, que se han llevado a cabo sin desconectar la línea en ningún momento, por lo que mientras han durado no ha habido ningún tipo de afectación en el suministro eléctrico a los clientes.

En una segunda fase, está previsto adecuar otro tramo de la misma línea, donde se sustituirán otros 7 soportes.

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