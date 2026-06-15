Endesa se incorpora a un proyecto para limpiar líneas eléctricas en bosques en Vilamòs (Lleida)

Imagen del rebaño. - ENDESA

LLEIDA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha formalizado su incorporación al proyecto Ovihuec.sost para el uso de rebaños de ovejas y cabras en la limpieza de bosques de Vilamòs (Lleida) por los que pasan líneas eléctricas, informa este lunes la compañía en un comunicado.

El proyecto, impulsado por el ayuntamiento del municipio y el Conselh Generau d'Aran (Lleida), y coordinado por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), está aún en fase piloto y tiene el objetivo de desarrollar y validar un modelo de gestión forestal basado en la ganadería extensiva y de reducción del riesgo de incendios.

Endesa, que opera más de 53.000 kilómetros de líneas eléctricas aéreas por zonas boscosas y que "requieren de una gestión constante", ha destacado la relevancia del proyecto, que contempla la creación de un rebaño de titularidad pública y tecnología aplicada a la gestión del mismo --como geolocalización o cierres virtuales--.