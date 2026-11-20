Personal técnico durante el rescate de la fauna del canal. - ENDESA

LLEIDA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha comenzado el vaciado periódico del canal hidroeléctrico de Gavet, en Lleida, para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y mejora, y que se alargarán durante 5 semanas, informa en un comunicado este viernes.

La compañía explica que el primer paso ha sido el rescate de los peces y otras especies en colaboración con Agents Rurals, tras lo cual comienzan los trabajos, que comportan la paralización técnica de las centrales hidroeléctricas de Talarn y de Gavet.

Las obras de mejora incluyen la mejora del revestimiento de hormigón del cuerpo del canal y de la cámara de carga, la rehabilitación de las paredes laterales y reparaciones de desperfectos puntuales que se detecten.