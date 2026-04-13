Endesa instala 3 nuevas cajas nido en Gurb (Barcelona) para que nidifique y críe el arrendajo azul

Una de las cajas nido colocadas en Gurb (Barcelona) - ENDESA

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa, junto al Grup de Naturalistes d'Osona-ICHN, ha instalado tres nuevas cajas nido en soportes eléctricos en el municipio de Gurb (Barcelona) para seguir potenciando la nidificación del arrendajo azul (Coracias garrulus) durante la época migratoria y, así, facilitar su reproducción en la Catalunya.

La iniciativa empezó en el 2022 cuando se colocaron cinco cajas de madera en varios puntos de la zona: en 2024 dos parejas anidaron en la Plana de Vic y nacieron un total de nueve pollos y en 2025, criaron 3 parejas, la tercera, en Calldetenes, informa este lunes en un comunicado.

Durante la pasada Semana Santa se apuntalaron tres cajas nido en tres torres diferentes, debidamente separadas, y a nueve metros de altura, para evitar la acción de depredadores.

El lugar escogido ha sido un paraje cercano al río Gurri, donde la entidad, en una anterior campaña, ya había localizado a una pareja anidando en una cavidad natural de un árbol.

Al parecer, el árbol se taló y por eso se ha escogido el mismo espacio para que el pájaro, cuando llegue, elija uno de los nuevos alojamientos.