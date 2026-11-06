Endesa invierte 317.000 euros para reformar y mejorar la red eléctrica en Terrassa (Barcelona)

Imagen de un cable trenzado - ENDESA

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 317.000 euros para llevar a cabo un conjunto de trabajos de reforma y mejora tecnológica de la red eléctrica de baja tensión en Terrassa (Barcelona) para integrarlas mejor en el entorno urbano y mejorar la calidad y continuidad del servicio, informa en un comunicado este viernes.

La compañía ha destacado la sustitución de más de 2 kilómetros de red aérea tradicional por un cable trenzado "de última generación" que se grapa en las fachadas de los edificios, lo que reduce el impacto visual y da una mayor seguridad.

Además, las actuaciones también incluyen enlaces subterráneos de baja tensión para "anillar" diferentes tramos de la red y disponer de vías alternativas de alimentación y reforzar la continuidad del suministro.