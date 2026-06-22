Endesa invierte 62 millones en actuaciones en Barcelona este año, un 23% del total en Catalunya

El responsable de la unidad territorial de Endesa en Barcelona, Marcos Lalueza, este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirá este año en Catalunya 62,37 millones de euros en la ciudad de Barcelona, distribuidos en 248 actuaciones, y representa más de un 23% de la inversión prevista para Catalunya.

El responsable de la unidad territorial de Endesa en Barcelona, Marcos Lalueza, ha declarado este lunes a los periodistas que es un fuerte incremento respecto a los últimos años: aumentado un 15,5% respecto al año anterior, y en 2020 la inversión fue de 37 millones.

El objetivo es renovar la infraestructura para garantizar la máxima fiabilidad de suministro, y adaptarla a las necesidades de la ciudad, además de la digitalización de la propia red.

"La ciudad crece y se transforma, y nosotros, como un servicio que damos a la ciudadanía, debemos ser capaces de acompañar este crecimiento y esta transformación de la ciudad", ha explicado.

ACTUACIONES

Endesa prevé 248 actuaciones en Barcelona en las redes de baja y media tensión, e instalar 41 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, con un grado de ejecución que alcanza ahora el 47%.

34 de los 62 millones se destinan a construir nuevas infraestructuras, no porque las consideren más relevantes que el resto de actuaciones, sino porque tienen un coste superior a la digitalización, pero Laluela ha añadido que ambas deben ir de la mano.

"Hay un esfuerzo inversor muy grande en Barcelona, y es fundamental que seamos capaces de coordinarnos, como ya lo estamos haciendo, con el Ayuntamiento de Barcelona para coordinar sus obras a todas las que hacemos nosotros", ha explicado.

IMPACTO DEL VERANO

Respecto a la temporada de verano, ha identificado dos tipos de impacto: un aumento del consumo por parte de los hogares y un posible estrés en las instalaciones por las altas temperaturas.

"Son cosas en las que estamos trabajando para asegurar nuestra infraestructura, no solamente con una visión a corto plazo, sino también en el medio plazo, porque estamos inmersos en el cambio climático y vemos que es una situación que se está incrementando y debemos ser capaces de soportar estas circunstancias", ha explicado.

El verano también afecta al calendario de las actuaciones de Endesa en la ciudad, por las que se priorizan obras en barrios con un menor flujo de turistas previsto o alrededor de instalaciones como colegios, mientras que ya no se llevan a cabo en otros, como Ciutat Vella o el Born, donde aumenta la afluencia en verano.

LARGO PLAZO

La compañía también está llevando a cabo actuaciones a largo plazo, centradas en la repotenciación de tranformadores y construcción y ampliación de subestaciones, así como el despliegue de nuevas líneas de alta tensión y conexiones con la red de transporte, y que no se contabilizan en el plan de inversión anual de Endesa.

Son inversiones con un horizonte temporal a cinco años aproximadamente, que ya están en marcha y que tienen más impacto en el terreno por el tamaño e intensidad de las mismas.

En este sentido, Endesa prevé aumentar un 25% el número de subestaciones, de 24 a 30, como las que ya ha empezado a desarrollar en Lesseps y en Valdonzella, en coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona y Red Eléctrica.

SANTS-MONTJUÏC

El técnico de zona responsable de Sants-Montuïc, Sergi Serramià, ha ejemplificado las actuaciones de Endesa con las que están haciendo en el entorno de la calle Segons Jocs Mediterranis, donde han hecho las declaraciones, y que supondrán renovar 530 metros de cable y un centro de transformación.

Esta actuación permitirá aumentar la fiabilidad y capacidad de la red eléctrica de la zona, y, además de los ciudadanos, uno de los beneficiados será Fira de Barcelona, que está remodelando pabellones de su recinto en la zona.

También se harán inversiones estructurales a largo plazo, en el marco del plan urbanístico del Ayuntamiento alrededor del ámbito de Fira, y que contempla también la construcción de viviendas o nuevos equipamientos: conllevarán la creación de nuevos suministros de Endesa para abastecerlos de electricidad.