Endesa invierte en Catalunya 264,5 millones para la red de distribución este año, un 25,6% más

La red en Catalunya - ENDESA

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa (mediante su filial de redes e-distribución) invertirá este año en Catalunya 264,5 millones de euros en la red de distribución eléctrica, un 25,6% más que el año pasado y "el máximo nivel de inversión que permite la regulación actual".

Son actuaciones de mantenimiento por toda Catalunya; para reforzar la red; de nuevas conexiones y digitalización para garantizar el servicio, y para preparar la infraestructura de cara a la nueva demanda, informa Endesa este viernes en un comunicado.

La compañía destaca la necesidad de "preparar la red para el escenario energético del futuro", marcado por la electrificación creciente de la economía y la transición energética con nuevas fuentes de energía renovable, manteniendo a la vez la calidad y fiabilidad de la infraestructura.

El plan estratégico 2026-28 ya preveía que más de la mitad de los recursos previstos sirvan para reforzar las redes de distribución, con la voluntad de aumentar hasta un 40% la inversión en redes este trienio respecto al plan anterior, "siempre que las condiciones regulatorias y los límites de inversión lo permitan".

AMPLIAR EL LÍMITE DE INVERSIÓN REGULADA

Endesa ha destacado que la inversión no depende sólo de su voluntad, sino también del marco regulatorio y de la planificación del sistema eléctrico, y "por eso, será clave que se amplíe el límite de inversión regulada", que fija hasta dónde pueden llegar las actuaciones en la red de distribución.

Además "será determinante el despliegue de la planificación de la red de transporte", para asegurar que esta capacidad adicional se integre y distribuya bien en el conjunto del sistema.

PARTIDAS DE LA INVERSIÓN

Este año la compañía trabajará en Catalunya en más de 3.400 kilómetros de tendidos eléctricos, con intervenciones en baja tensión (1.726 kilómetros), media (1.386) y alta (313), y se prevé generar más de 2.900 empleos indirectos.

Del total de esta inversión, 75,2 millones son para mantenimiento y asegurar la calidad y continuidad del suministro (cada año hay una media 33.400 trabajos de mantenimiento programados en todas las comarcas).

Otros 70,2 millones son para atender nuevas peticiones de suministro, en línea con el aumento de la demanda eléctrica; y 77,5, para reforzar la calidad de las infraestructuras.

Los 41,4 restantes son para seguir digitalizando la red, ya que las redes de distribución transportan energía pero también gestionan información en tiempo real para anticipar necesidades y adaptarse a la creciente complejidad del modelo.

DIGITALIZACIÓN

Esta digitalización sirve para gestionar flujos de energía bidireccionales de múltiples fuentes (como las energías renovables o el autoconsumo), para nuevos usos (como el vehículo eléctrico o los centros de datos) y para tener una red más automatizada (como operar en remoto o reducir los tiempos de interrupción).

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Entre las principales actuaciones, se repotencian transformadores y líneas existentes, se hacen o amplían subestaciones y se despliegan nuevas líneas de alta tensión o nuevas conexiones a la red de transporte: son proyectos plurianuales, algunos de los cuales acaban este año.

También se impulsan proyectos que mejoran la calidad de la red, como la nueva subestación de 400/110 kV en Masdenverge (Montsià, Tarragona); mejoras en infraestructuras existentes, como renovar la media tensión de la subestación Geltrú (Garraf, Barcelona) o reformar el parque de 110 kV de la subestación Tordera (Maresme, Barcelona), y repotenciar la línea de 110 kV Cambrils-Reus (Camp de Tarragona) o Bellcaire-Empordanet (Baix Empordà, Girona).

Además se hacen trabajos para aumentar la capacidad de transformación en la subestación Garraf (Barcelona) y en la subestación Mas Figueres (Vallès Occidental, Barcelona); y reformas tecnológicas y ampliaciones en subestaciones como Sant Celoni (Vallès Oriental, Barcelona) y Boí (Alta Ribagorça, Lleida).

Endesa tiene 4,5 millones de clientes en Catalunya y una red de distribución de 100.425 kilómetros de tendidos eléctricos (entre tramos aéreos y subterráneos).