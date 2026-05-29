Endesa organiza formaciones en emergencias eléctricas para los Bombers en Vic (Barcelona)

Imagen de las sesiones formativas en la subestación de Endesa en Vic (Barcelona). - ENDESA

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha organizado unas jornadas formativas en la subestación eléctrica de Vic (Barcelona) y otros centros de transformación cercanos para el cuerpo de Bombers de la Generalitat, con el objetivo de mejorar el conocimiento y seguridad ante emergencias eléctricas.

Las sesiones, que se han llevado a cabo a lo largo de las últimas semanas y combinan formación teórica y práctica, han profundizado en las características de las instalaciones y los riesgos eléctricos, para mejorar así la seguridad de los bomberos en caso de que deban intervenir, explica este viernes la compañía en un comunicado.

La actuación complementa el convenio de colaboración con el que cuenta la compañía desde hace 15 años con el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), y que cuenta con el apoyo del Departamento de Interior de la Generalitat, y por el que se han impartido sesiones formativas obligatorias en esta materia a cerca de 3.200 bomberos durante el curso básico de formación en la entrada al cuerpo.