Endesa pone en marcha en Bagà (Barcelona) una estación de recarga ultrarrápida para eléctricos

Estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos en Bagà - ENDESA

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa y el Ayuntamiento de Bagà (Barcelona) han puesto en marcha en el municipio la estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos con más potencia de la comarca del Berguedà, con 6 plazas de recarga.

Según informa la compañía en un comunicado este viernes, esta es una infraestructura "clave para impulsar la movilidad eléctrica en uno de los corredores viarios más relevantes de Catalunya, la C-16".

La nueva estación dispone de una potencia total instalada de 622 kW con dos cargadores dobles de 300 kW, cada uno con doble conector CCS2 (estándar europeo), lo que permite cargar hasta cuatro vehículos simultáneamente, así como un tercer cargador semirrápido de 22 kW para dos vehículos más.