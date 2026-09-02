Endesa reforma con helicóptero una línea en el Priorat (Tarragona) que da servicio a 13 municipios

TARRAGONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha terminado recientemente los trabajos de reforma y mejora tecnológica de una línea eléctrica aérea de media tensión en el Priorat (Tarragona) con el objetivo de reforzar e incrementar la calidad y la continuidad del servicio a 2.375 clientes repartidos entre trece municipios de la comarca.

Los trabajos, que han supuesto una inversión de 315.000 euros, se han ejecutado en helicóptero no sólo por la orografía escarpada y abrupta del terreno sino para "no entrar en un entorno natural con maquinaria pesada", informa en un comunicado este miércoles.

"De esta forma, se minimiza al máximo los posibles efectos sobre la fauna y la flora", añade la compañía sobre una operativa que beneficiará a Bellmunt del Priorat, Cabacés, Falset, la Figuera, Gratallops, el Lloar, el Molar, la Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, la Vilella Alta y la Vilella Baixa, y que ha consistido en el cambio de 72 soportes de madera, más resistentes a la climatología y las adversidades atmosféricas.

La reforma de este tramo de línea también ha comportado la sustitución de los tradicionales aisladores de vidrio por unos nuevos poliméricos, fabricados a partir de un compuesto a base de fibra de vidrio y silicona y que aportan significativas ventajas respecto a las anteriores.

"En concreto, tienen un peso más ligero y mayor resistencia a las inclemencias meteorológicas como el granizo, las granizadas, o las descargas de rayos; o el vandalismo, como los disparos de los cazadores", indica Endesa.

Estos trabajos, que se han llevado a cabo con la instalación de grupos electrógenos para no afectar al suministro, se enmarcan dentro del Plan de Inversión de Endesa en el Camp de Tarragona destinado a renovar, automatizar, ampliar, modernizar, en definitiva, mejorar la red eléctrica de sus cuatro comarcas, con el objetivo de reforzar la servicio renovables en las redes de distribución.