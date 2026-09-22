Endesa reforma parte de la red eléctrica de la Vall de Camprodon (Girona) por 250.000 euros

Momento de las obras con la ayuda de un helicóptero - ENDESA

GIRONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 250.000 euros en las obras de reforma y mejora tecnológica de parte de la red eléctrica de media tensión de la compañía en la Vall de Camprodon (Girona), con el objetivo de incrementar la calidad del servicio eléctrico de los 1.700 clientes que concentra en Camprodon y Molló, ha informado en un comunicado este martes.

Las obras, que está previsto que finalicen esta semana, comportaron primero la instalación de una nueva conexión en Camprodon para reforzar el servicio, seguida de la construcción de una nueva línea subterránea para enlazar dos infraestructuras de distribución, creando una anilla eléctrica que permitirá tener una vía alternativa de suministro ante cualquier incidencia.

Parte de las obras han necesitado de la ayuda de un helicóptero, para extender un cable entre las dos riberas del río Ter y conectar eléctricamente cada lado.