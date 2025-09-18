Endesa refuerza 2 líneas eléctricas del Urgell (Lleida) para mejorar el servicio en 8 municipios

LLEIDA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha terminado los trabajos de mejora tecnológica de dos líneas de media tensión que cruzan la comarca del Urgell (Lleida) con el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico en ocho municipios.

Los trabajos han supuesto una inversión superior a los 23.000 euros y beneficiarán a unos 3.000 clientes, según ha informado este jueves Endesa en un comunicado.

La operativa ha consistido en reformar de forma integral dos centros de transformación de dos líneas de media tensión diferentes que también beneficiarán a poblaciones de la Segarra y de Les Garrigues (Lleida).

En ambos casos se ha dotado a estas infraestructuras de unas nuevas celdas que incorporan elementos de maniobra encapsulados en un gas de características especialmente aislantes.

Las obras pretenden incrementar la digitalización de las infraestructuras para que sean más robustas y resilientes de cara a nuevos retos, como el crecimiento turístico y los usos energéticos del futuro.