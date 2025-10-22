Endesa refuerza la red eléctrica de Albiol (Tarragona) para mejorar el servicio en 6 municipios

TARRAGONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha comenzado los trabajos de reforma y mejora tecnológica de la red de media tensión en una urbanización de Albiol (Tarragona) con el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico a 4.067 clientes de seis municipios.

Las obras suponen una inversión de 600.000 euros, según ha informado este miércoles la compañía en un comunicado.

Los trabajos empezaron el 6 de octubre y consisten en extender una nueva línea subterránea de 25 kilovoltios, con una longitud de casi 2.700 metros, que discurrirá por la parte baja del núcleo.

Esta nueva red permitirá dejar fuera de servicio la actual, que ya ha terminado su vida útil, y está a las afueras de la urbanización, "lo que garantiza la reducción de su impacto visual".

Este tendido de cableado posibilita la creación de un anillo eléctrico, es decir, enlazar infraestructuras distantes de forma que, en caso de incidencia, se pueda dar servicio a los clientes afectados por vías alternativas.