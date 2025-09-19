Endesa refuerza la red de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) con un nuevo anillo eléctrico

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha terminado recientemente las obras que permitirán reforzar el suministro eléctrico de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) mediante la creación de un nuevo anillo eléctrico, según ha informado este viernes en un comunicado.

La actuación principal consiste en la instalación de un nuevo tramo de línea subterránea de media tensión a 25 kilovoltios para unir dos centros de transformación.

De esta manera se ha creado un anillo eléctrico, una infraestructura que posibilita que, en caso de incidencia o indisposición de una de las líneas principales, se pueda dar servicio a los clientes afectados por vías alternativas.

Esto repercute no solo en una reducción del tiempo de reposición, sino en que, en casos de trabajos programados o mantenimiento de la red, no será necesaria una interrupción de suministro.

Además, el proyecto ha incluido la reforma integral de uno de los centros de transformación implicados, donde se han sustituido las cabinas aéreas por unas encapsuladas con un gas de características especialmente aislantes.