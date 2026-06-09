Endesa renueva el acuerdo con el Festival Crïlla para ser 100% electrificado con energía renovable

Festival Cruïlla - ENDESA

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha renovado el acuerdo con el Festival Cruïlla para que el encuentro continúe siendo 100% electrificado con energía renovable los próximos tres años, informa en un comunicado este martes.

El acuerdo, el cuarto año que se lleva a cabo, permite eliminar el uso de grupos electrógenos de gasoil, lo que reduce "de forma significativa el impacto ambiental" asociado a la generación eléctrica.

En concreto, durante la edición de 2025 se ahorraron 61.640 kWh, el equivalente a una reducción de 17,2 toneladas de dióxido de carbono.

Endesa ha explicado que este modelo es posible gracias al uso de la red del Parc del Fòrum, que está alimentada con electricidad de origen renovable, y a la infraestructura y capacidad operativa que despliega la compañía.

Por otro lado, la compañía ha replanificado la red de distribución y ha activado un plan específico de medidas técnicas, operativas y de monitorización para asegurar el correcto funcionamiento eléctrico durante los cuatro días de festival.