Endesa renueva su apoyo al equipo Dynamics de la UPC de Manresa (Barcelona)

Los participantes en el equipo - ENDESA

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha renovado su apoyo al equipo Dynamics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Manresa (Barcelona) para "consolidar su proyecto de movilidad eléctrica en la Formula Student", informa en un comunicado este miércoles.

La colaboración permitirá acompañar al equipo en el desarrollo de la segunda generación de su monoplaza eléctrico, que han bautizado como DYN-10.

El equipo está formado por estudiantes de ingeniería del centro universitario, que diseñan, fabrican desde cero y hacen competir al vehículo cada temporada en Formula Student.

El proyecto "combina innovación técnica, gestión de recursos, trabajo en equipo, sostenibilidad y competición internacional", y ofrece a los estudiantes un entorno real de aprendizaje aplicado.

Este proyecto se enmarca en la relación de "larga trayectoria" entre Endesa y la UPC, con colaboraciones estratégicas en formación e investigación.