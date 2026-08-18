Endesa renueva una línea eléctrica en el Parc Natural dels Ports que beneficiará a 12.000 clientes

Una de las torres eléctricas de media tensión a 25 kV - ENDESA

TARRAGONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha renovado una línea eléctrica aérea de media tensión en el Parc Natural dels Ports (Tarragona) para reforzar y mejorar la calidad y continuidad del suministro a más de 12.000 clientes de cinco municipios del Baix Ebre, según ha informado este martes en un comunicado.

Los trabajos, realizados en Alfara de Carles (Tarragona), han supuesto una inversión de 50.000 euros y se han ejecutado con helicóptero para evitar el uso de maquinaria pesada en este espacio protegido.

La actuación ha incluido la sustitución de dos torres de media tensión y la renovación de medio kilómetro de cableado aéreo de 25 kV, además del cambio de los aisladores de vidrio por otros poliméricos más resistentes a fenómenos meteorológicos y posibles impactos.

Endesa también ha instalado material aislante en los cables para reducir el riesgo eléctrico para las aves, mientras que la mejora beneficiará a usuarios de Alfara de Carles, Aldover, Roquetes, Tortosa y Xerta (Tarragona).

Los trabajos forman parte del plan de inversión de Endesa en las Terres de l'Ebre, "destinado a renovar, automatizar, ampliar, modernizar y mejorar la red eléctrica".