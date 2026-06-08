Endesa renueva la línea eléctrica de Tossa de Mar (Girona) para mejorar la calidad del servicio

Obras de Endesa en Tossa de Mar (Girona)
Obras de Endesa en Tossa de Mar (Girona) - ENDESA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 8 junio 2026 12:18
Seguir en

GIRONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha renovado la línea eléctrica de Tossa de Mar (Girona) con el objetivo de mejorar e incrementar la calidad del suministro a 766 clientes del municipio, Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro y Sant Feliu de Guíxols (Girona), informa en un comunicado este lunes.

Los trabajos han supuesto una inversión de 139.000 euros y han consistido en la sustitución de una línea subterránea de media tensión a 25 kV de 480 metros de longitud.

El nuevo cableado también es subterráneo y cuenta con 600 metros de longitud, y la acometida es "más robusta y resistente", y supone un refuerzo de toda la red de distribución de la zona.

Durante los trabajos se instaló un grupo electrógeno de gran potencia para garantizar el suministro de media tensión a los centros de transformación afectados.

El objetivo de la empresa es absorber puntas de demanda y el consumo de nuevos clientes, así como reforzar el incremento de la demanda previsto con la electrificación de la demanda.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado