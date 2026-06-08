Endesa renueva la línea eléctrica de Tossa de Mar (Girona) para mejorar la calidad del servicio

Obras de Endesa en Tossa de Mar (Girona) - ENDESA

GIRONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha renovado la línea eléctrica de Tossa de Mar (Girona) con el objetivo de mejorar e incrementar la calidad del suministro a 766 clientes del municipio, Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro y Sant Feliu de Guíxols (Girona), informa en un comunicado este lunes.

Los trabajos han supuesto una inversión de 139.000 euros y han consistido en la sustitución de una línea subterránea de media tensión a 25 kV de 480 metros de longitud.

El nuevo cableado también es subterráneo y cuenta con 600 metros de longitud, y la acometida es "más robusta y resistente", y supone un refuerzo de toda la red de distribución de la zona.

Durante los trabajos se instaló un grupo electrógeno de gran potencia para garantizar el suministro de media tensión a los centros de transformación afectados.

El objetivo de la empresa es absorber puntas de demanda y el consumo de nuevos clientes, así como reforzar el incremento de la demanda previsto con la electrificación de la demanda.