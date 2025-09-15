Endesa sustituye 162 transformadores en la Catalunya Central en los últimos 15 años

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha sustituido en la Catalunya Central 162 transformadores que habían acabado su vida útil por unos de última generación en los últimos 15 años, informa en un comunicado este lunes.

El objetivo de los trabajos, que han supuesto una inversión de 1,8 millones de euros aportados íntegramente por la compañía, es rejuvenecer la red e instalar equipos que sean "más eficientes y resistentes de cara a prestar un mejor servicio a los clientes".

Entre 2011 y 2025, Endesa ha sustituido en Catalunya casi 1.300 transformadores, con una inversión de 13,7 millones de euros.