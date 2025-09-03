Endesa sustituye 200 transformadores en la demarcación de Tarragona en los últimos 15 años

TARRAGONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha sustituido en la demarcación de Tarragona en los últimos quince años 200 transformadores que ya habían terminado su vida útil, según ha informado este miércoles en un comunicado.

El objetivo es "rejuvenecer la red con nuevas tecnologías e instalar equipos que sean más eficientes y resistentes" para prestar un mejor servicio a los clientes.

Los trabajos, que se han llevado a cabo en múltiples poblaciones, han supuesto una inversión de 2,2 millones de euros.

La última fase de la campaña, que se ha ejecutado durante este año, ha permitido sustituir en el Camp de Tarragona y en Terres de l'Ebre 22 transformadores.

En toda Catalunya, en el mismo período (2011-2025), se han cambiado unos 1.300 transformadores, con una inversión de 13,7 millones de euros.