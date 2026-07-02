Endesa termina la reforma y mejora tecnológica de una línea eléctrica en Lliçà d'Amunt (Barcelona)

Trabajos en Lliçà d'Amunt - ENDESA

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha terminado los trabajos de reforma y mejora tecnológica de una línea eléctrica enterrada en Lliçà d'Amunt (Barcelona), que han supuesto una inversión de 160.000 euros aportados íntegramente por la compañía, con el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del servicio a 4.282 clientes del municipio, de Lliçà de Vall y de Caldes de Montbui, en el Vallès Oriental.

La finalidad no es sólo modernizar las infraestructuras, sino dejarlas preparadas para poder absorber más carga y, así, impulsar la electrificación de la demanda, informa Endesa este jueves en un comunicado.

La operativa ha consistido en extender 420 metros de cableado subterráneo de media tensión a 25 kV en el paseo de Sant Valerià para repotenciar la acometida ya existente, que no sólo se ha dotado de las últimas tecnologías sino que a partir de ahora dispone de una mayor capacidad de potencia.