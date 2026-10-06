Endesa trabaja con 200 técnicos para devolver la luz a 2.097 clientes en Barcelona ante una lluvia "excepcional"

Una calle inundada en el distrito de Nou Barris este lunes - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 profesionales de Endesa trabajan este martes para acelerar la recuperación del suministro eléctrico ante las lluvias, "un fenómeno meteorológico extremo, excepcional y prolongado durante tres días" que ha impactado, en gran parte, en el área metropolitana de Barcelona.

"Desde el primer momento" han movilizado todos los recursos disponibles, han asegurado fuentes de la compañía este martes, día en que la primera tenienta de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet, ha dicho que el consistorio estudia sancionar a la distribuidora si no resuelve las incidencias rápidamente.

2.097 CLIENTES SIN SUMINISTRO

Endesa ha concretado que a las 19.30 el número de clientes sin suministro en Barcelona ciudad es de 2.097, pero "no todos estos clientes acumulan 48 horas sin servicio" porque las incidencias han sido progresivas estos tres días; y 56 clientes siguen afectados por averías de especial complejidad que superan las 48 horas de duración.

Gran parte de afectaciones se deben a la inundación de centros de transformación, la entrada de agua en infraestructuras eléctricas y las incidencias en la red subterránea de baja tensión: en Barcelona el 91% de la red de baja tensión es subterránea, lo que "hace más complejas las tareas de localización y reparación" de averías.

Según la compañía es "uno de los episodios más exigentes de los últimos años para la operación de la red de distribución", por el volumen de incidencias, porque son simultáneas y por su complejidad.

Además ha ofrecido al Ayuntamiento "toda la información necesaria, analizar conjuntamente lo que ha sucedido y continuar trabajando de manera coordinada", y ha lamentado las molestias pero ha insistido en que están concentrados en recuperar el servicio tan pronto como lo permitan las condiciones técnicas y de seguridad.