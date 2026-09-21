La energía encarece los costes de los autónomos hasta 148 euros al mes, según UGT de Catalunya

Archivo - Una persona pone combustible en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

CTAC-Autònom ha alertado del impacto del aumento del precio de los carburantes y de la electricidad en la actividad de los autónomos, que puede situarse en hasta 148 euros más al mes y 1.776 euros al año en las actividades más expuestas a ambos gastos, informa en un comunicado UGT de Catalunya este lunes.

El sindicato ha explicado que el vehículo es una herramienta necesaria para que muchos autónomos como instaladores, repartidores o comerciales desarrollen su actividad, y ha detallado que el incremento del precio del carburante de 1,50 a 1,95 euros el litro, para una persona que llena el depósito 4 veces al mes, supone 1.296 euros más al año.

Respecto a la electricidad, ha cifrado en otros 480 euros anuales el incremento de un 20% del precio de la factura, un alza que afecta especialmente a comercios de alimentación, carnicerías, bares o cafeterías, que cuentan con cámaras de frío, hornos o sistemas de climatización.

"Para muchos autónomos, ni el vehículo ni la electricidad son gastos que se puedan eliminar: son herramientas de trabajo. Cuando estos costes aumentan, disminuye directamente el margen disponible para mantener la actividad", ha afirmado CTAC-Autònoms.

Ante esta situación, el sindicato ha pedido a las administraciones que sigan de cerca la evolución de precios e instauren medidas para evitar que los incrementos de precio recaigan sobre los autónomos y pequeños comercios.