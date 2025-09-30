Entidades de Badalona (Barcelona) piden ayuda a Albiol con la oficialidad del catalán en Europa

Archivo - El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, durante el XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 (EUROPA PRESS)

Plataforma per la Llengua, junto con 17 entidades de Badalona (Barcelona), han enviado una carta al alcalde del PP de la ciudad, Xavier García Albiol, para que ayude a cambiar la posición de los populares sobre la oficialidad del catalán en la UE en el marco de la cumbre del PP europeo que se celebra esta semana en Catalunya.

En la carta, las entidades recuerdan a Albiol que el gobierno municipal aprobó "apoyar las iniciativas que ayuden a fomentar el catalán", además de su apoyo a algunas propuestas del Pacte Nacional per la Llengua, informan en un comunicado este martes.

Le piden que cambie el posicionamiento del PP sobre la oficialidad en una cumbre que sitúa a la ciudad "en el centro político del momento, ofrece al alcalde una responsabilidad y una oportunidad histórica".

Consideran "chocante" que el PP trabaje activamente, como ha asegurado su presidente en Catalunya, Alejandro Fernández, para impedir el reconocimiento europeo del catalán.

Las entidades instan a Albiol a defender la oficialidad teniendo en cuenta que la lengua catalana también es oficial en la Constitución española y que la oficialidad no "restaría estatus" a ninguna otra lengua.

Entre las 18 entidades "muy arraigadas" en Badalona, destacan asociaciones de vecinos y familiares de escuelas, clubs históricos de ocio y deportes, y entidades culturales como el Club Natació de Badalona, el Orfeó Badaloní, la Fundación Ateneu Sant Roc o la Asociación Cultural Pont del Petroli, entre otros.