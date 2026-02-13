Entidades y colegios catalanes crean una comisión para buscar soluciones para la movilidad

Los representantes de las entidades que conforman la comisión. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball, la Cámara de Barcelona, el Racc, distintos colegios profesionales y entidades catalanas han creado la Comissió per a la Garantia d'una Mobilitat Quotidiana Fiable i Eficient a Catalunya para buscar soluciones para los problemas de movilidad en Catalunya.

Lo han hecho este viernes en una rueda de prensa para presentarla, con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el director gerente de la Cámara de Barcelona, Roger Guasch; el presidente del Racc, Josep Mateu; el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy, y el presidente de la Cámara de Contratistas (CCOC), Lluís Moreno.

Sánchez Llibre ha explicado que los firmantes coinciden "plenamente" en que la comisión es necesaria porque la situación actual es, textualmente, insostenible, intolerable e inaceptable.

Ha añadido que la comisión está abierta a toda la sociedad civil y que la voluntad es "ofrecer soluciones, sumar y no restar. Será una comisión positiva y propositiva", y que los resultados se publicarán en octubre.

"No estamos aquí para generar alarmismo ni para señalar. No venimos a criticar a nadie ni a destrozar nada. Creemos que la situación tiene solución y la buscaremos entre todos", ha añadido el presidente de la patronal.

ENTIDADES

Mateu ha señalado que la situación actual es "intolerable e inaceptable" y ha lamentado que hace muchos años que la situación ocurre, y que, en sus palabras, las administraciones no están dando respuestas fiables.

Ha reclamado el traspaso integral tanto de Rodalies como de la red ferroviaria de Catalunya, así como de la AP-7, por lo que ha pedido "coraje político" para lograrlo.

Guasch ha puesto el punto de mira en una futura Catalunya con 10 millones de habitantes: "No es solo lo que tenemos, es lo que tiene que venir".

Ha añadido que "no es momento de reproches", aunque ha añadido que, textualmente, parece que nadie se ha ocupado del sistema de movilidad en los últimos años.

Puig de Travy ha señalado que los problemas de movilidad pueden conllevar una pérdida de entre el 1% y el 1,5% del crecimiento del producto interior bruto (PIB), que en Catalunya sería de entre 3.200 millones y 4.800 millones de euros.

Ha subrayado que la movilidad es "una palanca estratégica del crecimiento de la economía y de la cohesión social" y que es esencial para el buen funcionamiento de cualquier economía estable y de progreso.

COMPARECENCIAS

Moreno será el encargado de dirigir la comisión y ha explicado que prevé tener dos o tres comparecientes cada 15 días, y que pedirán que participen el Ministerio de Transportes, la Conselleria de Territorio de la Generalitat, Adif, Renfe e Infraestructuras.cat.

También representantes del Puerto de Barcelona, el Port de Tarragona y el aeropuerto de Barcelona; de los partidos políticos; de grandes empresas como Seat, y de sectores económicos como el turismo, la construcción, la cultura o el deporte.

Prevé que durante las comparecencias se formen grupos técnicos que realicen informes conclusivos a partir del próximo septiembre, y que en octubre de este año se publique el informe final.

OBJETIVOS

La comisión tendrá cuatro grandes objetivos, entre los que está analizar de forma integral la situación del sistema de movilidad de Catalunya, con especial atención a la movilidad cotidiana, para identificar las disfunciones que afectan a la fiabilidad y eficiencia del sistema.

También se examinarán las causas estructurales y operativas que puedan explicar las deficiencias estructurales del sistema, especialmente en lo que refiere a fiabilidad, eficiencia y calidad del servicio.

La comisión también analizará el estado actual, el déficit acumulado y las necesidades futuras del servicio de transporte de personas y mercancías, y analizará los recursos económicos necesarios para financiar las estructuras e infraestructuras prioritarias.