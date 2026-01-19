Entidades critican la "aporafobia" en Badalona (Barcelona) en un acto por el fallecido en la ola de frío

Imagen del homenaje celebrado este viernes en Badalona. - BARCELONA ACULL

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 70 personas se han concentrado este lunes para rendir homenaje al hombre en situación de sinhogarismo que murió a principios de año en Badalona (Barcelona) durante la ola de frío, en un acto en el que han puesto en valor la solidaridad de los habitantes ante "una Badalona aporofóbica".

Así lo ha explicado el miembro de Justicia i Pau y de la red de entidades Badalona Acull, Jaume Ventura, que ha destacado que en el último mes, "personas particulares se han interesado por la situación" en la ciudad, especialmente tras el desalojo del instituto B9.

El acto, que ha contado con la lectura de un texto común y el testimonio de dos personas desalojadas del B9, ha coincidido también con la presentación de una moción conjunta de la oposición en la que piden al gobierno municipal una estrategia para gestionar el sinhogarismo.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, PSC, ERC, En Comú Podem y Guanyem Badalona piden al gobierno de Xavier García Albiol que vuelva a reincorporarse a la Taula Sense Llar de Badalona, así como presentar, en un plazo de seis meses, un plan municipal integral de sinhogarismo y exclusión social, y que incluya objetivos, un calendario y dotación presupuestaria.

La moción también pide que el Ayuntamiento reconozca formalmente la situación de emergencia social en Badalona, ponga en marcha una Operación Invierno "real, suficiente y continuada" y reabra el albergue municipal de Can Bofí Vell y el comedor social municipal, entre otros.