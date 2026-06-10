Entidades independentistas reparten 5.000 'esteladas' para combatir la "españolización" de la visita

Entidades independentistas reparten 5.000 'esteladas' para combatir "el intento de españolización" de la visita - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ANC, Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència y el Consell de la República (CdRep) han repartido unas 5.000 'esteladas' para combatir "el intento de españolización" de la visita del Papa a Catalunya.

"Estamos aquí para combatir el intento de españolización de una figura comprometida con el catalanismo como es Antoni Gaudí y de la visita papal", ha subrayado el presidente de la ANC, Josep Vila, en declaraciones a los medios.

Según Vila, quieren que el Papa y el resto del mundo tengan claro que Catalunya aspira a poder ejercer el derecho a la autodeterminación y visibilizar "el compromiso en la lucha por la independencia del país".

Desde Òmnium, el vicepresidente Àngel Castiñeira ha emplazado a hacer ver al Papa que Catalunya "tiene un problema no resuelto desde mucho antes del 'procés'" y que pasa por poder ejercer el derecho a la autodeterminación.

Así, ha manifestado que le gustaría que el Pontífice, desde su dimensión cívica y política, pudiera mediar en el conflicto existente entre Catalunya y el resto de España.

El presidente de la AMI, Salvador Coll, ha explicado que enviaron una carta al Vaticano para trasladar la importancia de que el León XIV hablara en catalán en su visita, además de explicar la relevancia de la figura de Antoni Gaudí en el centenario de su muerte.

"Pedimos que desde el Vaticano, el Papa intervenga para explicar el mensaje que vive Catalunya, la persecución que sigue viva a diferentes entidades, asociaciones y personas, con gente que aún está en prisión y en el exilio por defender la democracia", ha apuntado.

La vicepresidenta del CdRep, Montserrat Rossell, ha lamentado que los catalanes mendiguen, en sus palabras, unas "migajas de catalán" en la visita del Pontífice cuando considera que lo que se tendría que defender es que el 100% se hiciera en esta lengua.

"No puede ser que venga aquí y crea que dándonos esto de catalán ya estamos contentos. No lo estamos", ha recalcado, por lo que ha asegurado que seguirán trabajando por la independencia de Catalunya, la única manera para lograr que el catalán sea la única lengua oficial.

MOSSOS

Después de las declaraciones, los independentistas, acompañados por unas 50 personas con 'esteladas', han querido acercarse hasta el lugar por el que debe pasar el 'papamóvil' pero se lo han impedido los Mossos d'Esquadra.

En concreto, casi una decena de agentes han bloqueado a los independentistas en la avenida Gaudí con la calle Rosselló, lo que ha generado malestar, también entre los centenares de ciudadanos y turistas que querían pasar por esta calle.

De hecho, a todos los que se acercaban a preguntar a los mossos si podían pasar les invitaban a hacerlo por la calle Lepanto.

En este grupo también estaba el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha llamado a la consellera de Interior, Núria Parlon, para pedirle el motivo por el que les han bloqueado al paso, según han explicado fuentes de la formación a Europa Press.

Tras más de mediara y los intentos de mediación hechos, los agentes han dejado pasar a los independentistas.