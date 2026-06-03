Entidades laicas convocan una concentración el 9 de junio en Barcelona contra la visita del Papa

La directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Hungría Panadero; el coordinador de Europa Laica Catalunya, Luis García, y el presidente de Ateus de Catalunya, Albert Riba, en la presentación de la concentración en Barcelona contra la visita del Papa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica y Ateus a Catalunya han convocado una concentración el 9 de junio a las 19 horas en el paseo del Born de Barcelona para protestar contra la visita del Papa León XIV, que a las 20 horas de ese mismo día protagonizará una vigilia de oración en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

En rueda de prensa este miércoles, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Hungría Panadero; el coordinador de Europa Laica Catalunya, Luis García, y el presidente de Ateus de Catalunya, Albert Riba, han explicado que se concentrarán bajo el lema 'Jo no t'espero'.

Las tres entidades han criticado que se dé rango de visita de Estado a una organización religiosa como es la Iglesia y la falta de neutralidad de las instituciones catalanas: "Es un puro anacronismo que no podemos normalizar", ha sostenido Panadero.

Las tres entidades reclaman que se garantice la neutralidad de las instituciones públicas, que no se destine dinero público a ningún acto confesional y que se acabe con la financiación pública a las confesiones religiosas.

Han criticado el despliegue de recursos públicos que se destinarán a esta visita, lo que consideran que perpetúa el trato de privilegio hacia la Iglesia católica, y han lamentado que el Ayuntamiento de Barcelona ceda de forma gratuita el Estadi Olímpic para la vigilia, cuando normalmente lo alquila por 60.000 euros a eventos privados, según sus datos.

EN EL CONGRESO

Riba ha tachado al Papa de autócrata, y ha criticado que dejen hablar en el Congreso a "una persona que no respeta la democracia y está en contra de la democracia", tras lo que ha recordado que el Vaticano no es un Estado democrático, ya que no se celebran elecciones para escoger a su jefe de Estado ni pueden votar las mujeres.

Por su parte, Luis García ha argumentado que se producirá una "claudicación del Estado" con este discursos del Papa en el Congreso, y ha sostenido que esto vulnera los principios de igualdad de oportunidades y de aconfesionalidad recogidos en la Constitución española.

García ha emplazado a los diputados a no asistir a la intervención del Papa en la Cámara baja el 8 de junio, ya que consideran que su cargo es público y debe representar a todo el mundo: "No todo el mundo es católico", ha recordado.

"No queremos que el Papa invite a su 'casita' a los políticos", ha bromeado Panadero en alusión a la 'casita' de famosos que el cantante puertorriqueño Bad Bunny incluye en sus conciertos.

Riba también ha calificado de vergonzoso que la Generalitat haya impulsado un anuncio publicitario para dar la bienvenida al Papa en nombre de los catalanes, cuando "el 45% no son católicos", según sus datos.

EL USO DEL CATALÁN

Sobre las peticiones para que el Papa utilice el catalán durante su visita, Panadero ha asegurado que si fuese una visita privada que no estuviese destinada con dinero público "podría hablar en la lengua que fuese", pero como no es así, considera que debería hablar en catalán.

Han explicado que han escogido el paseo del Born para la concentración porque se encuentra junto a la Iglesia de Santa María del Mar, conocida como la Catedral del Mar, de Barcelona, un bien inmatriculado de la Iglesia.