Entidades piden reformar el impuesto de sucesiones en Catalunya para impulsar el relevo empresarial

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis entidades catalanas han propuesto reformar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y la bonificación fiscal del 95% del valor a la que pueden acogerse las empresas familiares en el momento de la herencia, para impulsar el relevo generacional y preservar el tejido empresarial catalán, y han pedido que "se equipare" a la aplicación de otras Comunidades Autónomas.

Lo han explicado este martes la presidenta de la comisión de Economía de Pimec, Sílvia Gabarró; el jefe de Empresa Familiar de la Aedaf en Catalunya, Leonardo Cárdenas; la vocal de la comisión de Normativa del Icab, Emma S. Corretger, y el miembro de la comisión de Fiscalidad del CEC, Àlex Segarra, en representación de las entidades que, junto a la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears y el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya han presentado esta semana la propuesta ante la secretaria de Hacienda de la Generalitat.

Gabarró ha explicado que desde la agrupación de entidades no piden una regulación nueva, pero sí que la existente "atienda a la realidad actual" para proteger a las empresas catalanas y, también, darles más seguridad jurídica, mantener la competitividad fiscal de Catalunya y actualizar la normativa con la jurisprudencia estatal y los requisitos europeos.

"En el momento en el que hay transmisión de empresas porque no se puede producir esta sucesión, no hay este relevo, estas empresas muchas veces se venden a grandes grupos que pueden ser o bien fondos de inversión o grupos industriales y se pierden", ha retratado Gabarró, lo que ha dicho que a largo plazo puede hacer perder ocupación y disminuir la contribución de las empresas en el territorio.

PETICIONES

Entre las propuestas elaboradas por el grupo de trabajo, han destacado actualizar la aplicación de la bonificación del impuesto de sociedades en las empresas también para los herederos de cuarto grado, y ampliar la tesorería de las empresas que queda incluida en esta bonificación más allá de los pasivos corrientes.

También han resaltado que existen diferencias entre los autónomos y las sociedades mercantiles y han pedido un "mismo trato" y neutralidad fiscal, y que se eliminen algunos de los requisitos para recibir la bonificación, como que el empresario tenga más de 65 años y deje los cargos directivos de la empresa o que, si se traspasa a un trabajador, reducir la participación mínima que se dona de un 50% a un 5%.

Finalmente han pedido que sea compatible beneficiarse de la bonificación fiscal ligada a la herencia de una empresa familiar con las bonificaciones generales que existen para las transmisiones entre familiares.

OTRAS CC.AA.

Durante la rueda de prensa, han destacado que en Madrid, Asturias o la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ya se aplica la bonificación a los parentescos más allá del 4º grado, mientras que la compatibilidad entre esta bonificación y las de transmisión generales existe también en una docena de comunidades.

En este sentido, Cárdenas ha recordado que estas propuestas "no son inventadas" y ya se están aplicando en otras comunidades, y ha reivindicado que quieren que la tributación en Catalunya se equipare a la de los otros territorios para impulsar la competitividad de las empresas.