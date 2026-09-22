Entidades piden ante el WTC de Barcelona una moratoria a la implementación de megacentros de datos

Concentración en el Moll de Barcelona, ante el WTC - SETEM CATALUNYA

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Entidades como Ecologistes en Acció, Aigua és Vida y la CGT, entre otras, se han concentrado este martes en el Moll de Barcelona, ante el World Trade Center (WTC), con motivo de la cumbre europea IA Summit, para pedir una moratoria a la implementación de megacentros de datos en Catalunya.

Según las organizaciones, existe "falta de transparencia" en este proceso, que recibe el apoyo del Govern, que ya ha identificado 26 proyectos estratégicos para la construcción de megacentros, informa Setem Catalunya en un comunicado.

En este sentido, las entidades critican que los pronósticos del Govern del retorno social que tendrá la inversión pública e implantación de los megacentros "será mucho menor en contraposición a los impactos sociales y ambientales negativos que pueden derivarse".

"Sobre todo si esta implantación no se hace con la participación de los territorios afectados, con transparencia, y con un plan de abordaje de los riesgos que se derivan", añaden.

Durante la manifestación, los colectivos han hecho pública la lista de adhesiones al manifiesto 'Por un país y un planeta habitables 10 razones para decir no a los megacentros de datos' que ha sumado más de 140 adhesiones de organizaciones y colectivos diversos.

DEMANDAS

En este sentido, reclaman a la Generalitat una moratoria de todos los centros de datos (tanto los que están sólo en fase de identificación o planificación, como los que ya se están ejecutando) hasta que no se hayan cumplido "ciertos mecanismos de transparencia y control democrático".

También piden incorporar a la actual 'Taula de Seguiment per a la implantació i desenvolupament de centres de dades a Catalunya' la participación de expertos en materia de sostenibilidad ambiental y gestión de recursos energéticos, plataformas ciudadanas de los territorios afectados, y organizaciones en defensa de los derechos sociales y ambientales.

Además, exigen datos "realistas y verificables" del consumo de electricidad y agua de cada centro de datos, así como sobre la generación de empleo estable en el territorio donde se ubicará, y realizar consultas públicas en las localidades afectadas por su implantación.