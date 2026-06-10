Entidades sociales catalanas critican el "nuevo retraso" en la convocatoria de subvenciones

Archivo - Conselleria de Derechos Sociales, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las entidades sociales catalanas han criticado el "nuevo retraso" en la convocatoria anual de subvenciones y aseguran que esto "pone en riesgo miles de proyectos" de atención a las personas, explica la Taula del Tercer Sector en un comunicado este miércoles.

Afirma que las organizaciones del sector atienden y acompañan a más de dos millones de personas en Catalunya a través de 120.000 profesionales y voluntarios, pero que "un año más los plazos previstos para la resolución y el pago no se cumplen, a pesar del compromiso del Departament de Derechos Sociales e Inclusión" de la Generalitat.

Los proyectos financiados a través de la convocatoria de 2026, que se llevan a cabo desde enero, "aún no han recibido la resolución provisional, prevista para finales de junio", y lamenta que el pago no se prevé hasta septiembre.

Critican que las convocatorias de subvenciones del Departament "acumulan retrasos sistemáticos tanto en las resoluciones como en los pagos" y que esto traslada a las entidades la responsabilidad de sostener económicamente a los servicios públicos, dicen.

Aseguran que en otras comunidades autónomas las convocatorias de 2026 se han resuelto y pagado entre finales de 2025 y los primeros meses de este año, "mientras que en Catalunya las entidades cobrarán los anticipos entre junio y septiembre".

MEDIDAS CONCRETAS

La convocatoria incluye 93 líneas de subvención y da apoyo a más de 4.000 proyectos impulsados por más de 1.000 entidades sociales, y que estas iniciativas cubren ámbitos como la inclusión social, la atención a la infancia y adolescencia en riesgo, el apoyo a personas con dependencia o discapacidad, la salud mental, las adicciones, la acción comunitaria o la educación en el ocio.

Las entidades sociales alertan que este retraso tiene un impacto directo en el sector y las personas que reciben atención, y que provoca "problemas importantes de tesorería, dificulta la planificación de servicios y contrataciones y obliga a asumir costes financieros que la subvención no cubre".

"También provoca incertidumbre sobre los recursos disponibles y pone en riesgo la continuidad de los servicios y la atención a las personas", y la Taula del Tercer Sector reclama medidas concretas para agilizar la gestión, como que la Conselleria de Derechos Sociales acorte los trámites de las resoluciones, o que la de Economía acelere los pagos.