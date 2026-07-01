Entidades venezolanas de Catalunya recaudan 12.700 euros para medicamentos y productos básicos

Archivo - Voluntarios recogiendo material de ayuda para la población venezolana, a 28 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma SOS Venezuela Barcelona, integrada por quince asociaciones de la comunidad venezolana en Catalunya, ha logrado recaudar 12.778 euros a través de distintas iniciativas solidarias para la compra de medicamentos y productos básicos para dar respuesta a las consecuencias del doble terremoto al norte del país.

La asociación, que inició la semana pasada la campaña solidaria, destinará estos primeros recursos a la organización médica 'Ven Da Tu Mano', una fundación impulsada en España por médicos venezolanos que trabaja sobre el terreno y que presta asistencia médica en Venezuela, informan en un comunicado este miércoles.

Desde SOS Venezuela Barcelona explican que las donaciones se realizan a través de las asociaciones Meals4Hope, Asocaven y Arepazo Solidario, y que cuentan con un sistema "completamente auditable para el registro, seguimiento y justificación de los fondos".

También que se han puesto en contacto con la plataforma decenas de ciudadanos, empresas y asociaciones para el envío de alimentos, medicamentos y otros productos, pero que en esta primera fase de la emergencia es "más eficaz para salvar vidas" canalizar los recursos a través de organizaciones que ya trabajan en Venezuela.

Las dificultades logísticas por los efectos de la catástrofe y los largos tiempos de transporte les hacen priorizar los donativos, aunque ya se han puesto en marcha para una segunda fase de asistencia humanitaria, y están trabajando con organizaciones humanitarias como Cáritas para "fortalecer la respuesta sobre el terreno".