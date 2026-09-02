El entorno del Campus Clínic contará con 1.125 viviendas en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entorno del nuevo Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB) incorporará 1.125 viviendas, la mayoría en L'Hospitalet de Llobregat (unas 800) y el resto en la capital catalana, mientras que Esplugues de Llobregat albergará la nueva Facultat de Ciències de l'Alimentació de la UB.

Lo han anunciado en rueda de prensa el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, acompañados por el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, los alcaldes de L'Hospitalet, David Quirós, y de Esplugues, Eduard Sanz, y el rector de la UB, Joan Guàrdia.

Se tratan de las principales medidas que incluye el Plan Director Urbanístico (PDU) del Campus Clínic, el documento encargado de trazar las líneas principales del planeamiento que ordenará la transformación de la zona, una tercera parte correspondiente a Barcelona, otra a L'Hospitalet y otra a Esplugues, así como de recoser los diferentes territorios.

Dalmau ha reivindicado la "nueva centralidad" en la que se convertirá el nuevo Campus Clínic, el cual ha subrayado como uno de los grandes proyectos de transformación de Catalunya al confluir las diferentes necesidades del territorio y el impulso a la docencia y a la investigación.

También ha destacado la conversión de Esplugues en una nueva ciudad universitaria, mientras que Montserrat ha definido la farmacia, la farmacología y la IA como nuevo paradigma de la prevención y tratamiento de enfermedades, que contribuirán a que Catalunya "se convierta en una de las regiones más innovadoras de Europa".