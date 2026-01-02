Entra en vigor la regulación de alquileres de temporada y habitaciones en Catalunya

Archivo - Debate de Política General (DPG) en el Parlament el 8 de octubre de 2024 marcado por los debates sobre la regulación de los alquileres de temporada. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo ha entrado en vigor este viernes y el texto publicado este miércoles, víspera de la festividad de Año Nuevo, en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) activa la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones.

A partir de ahora, todas las viviendas con uso residencial tendrán que cumplir con el tope de precios, independientemente de la duración del contrato de alquiler, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica este viernes en un comunicado.

En el caso de los alquileres de temporada será necesario hacer constar la finalidad del contrato y acreditarla.

Se establece también un incremento de la reserva de suelo de protección pública en los nuevos planeamientos urbanísticos, la creación del Registro de grandes tenedores y la Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda; refuerza la inspección, declara a los inspectores agentes de la autoridad y regula sus funciones.

La consejera Sílvia Paneque, ha defendido la modificación para incrementar el parque de vivienda asequible y fomentar la "protección de la vivienda habitual.

"Esta ley despliega medidas urgentes, para que la vivienda vuelva a ser un derecho y no una fuente de angustia", destacó Paneque durante el debate de la ley en el Parlament.

ENFRIAMIENTO DE LOS PRECIOS

La primera consecuencia de la declaración de zonas tensas en Catalunya, según el análisis de datos de las fianzas de los contratos de alquiler depositados en el Incasòl, ha sido "el enfriamiento en el incremento de los precios del alquiler en los municipios incluidos en la declaración", respecto a los que no forman parte.

"Desde el primer trimestre de 2024 y hasta el segundo trimestre de 2025, se han incorporado 24.518 nuevas viviendas en alquiler habitual y permanente a los municipios tensados", ha detallado la consellera.

Asimismo, de una media de unos 40.000 nuevos contratos antes de la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), se ha pasado a una media de 27.000 nuevos contratos, lo que supone que "unas 13.000 familias inquilinas cada trimestre se benefician de una prórroga de su contrato vigente", ha concluido Paneque,