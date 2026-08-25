Se entrega un hombre presuntamente relacionado con la muerte de otro en La Ràpita (Tarragona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre presuntamente relacionado con la muerte violenta de otro la madrugada del domingo en La Ràpita (Tarragona) se presentó el lunes de forma voluntaria en una comisaría de los Mossos d'Esquadra, que procedieron a su detención, según han informado este martes fuentes policiales a Europa Press.

El detenido tiene 34 años y está previsto que pase el miércoles a disposición judicial, por unos hechos que siguen bajo secreto de las actuaciones.

Los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso sobre las 3.30 horas del domingo en el que se alertaba de una agresión entre grupos de personas.

Cuando llegaron al lugar de los hechos constataron que había un hombre herido y, pese a la asistencia de los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que le practicaron maniobras de reanimación, finalmente murió.

La División de Investigación Criminal (DIC) de Terres de l'Ebre asumió la investigación de estos hechos.