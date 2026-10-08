Entregan 5.000 firmas al Govern para un bus de Vilassar de Mar (Barcelona) a la capital catalana

Imagen de la entrega de las firmas - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vilassar de Mar (Barcelona), Elena López, y representantes de la Plataforma Bus Directe Vilassar de Mar-Barcelona han entregado este jueves al secretario de Movilidad del Govern de la Generalitat, Manel Nadal, 5.000 firmas en apoyo a la creación de un autobús directo que una la localidad con la capital catalana.

En una reunión en el Departamento de Territorio en la que también ha participado la directora general de Transportes, Susi López; representantes del consistorio y de la plataforma han reclamado la puesta en marcha de este servicio por los "incidentes recurrentes del servicio de Rodalies", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La visita da continuidad a la declaración institucional aprobada por unanimidad en el pleno municipal del junio pasado en apoyo de la campaña impulsada por la plataforma, que reclamaba la creación de la línea con "unas frecuencias adecuadas a la demanda, especialmente en horas punta", además de una planificación de la movilidad que tenga en cuenta las necesidades de los municipios del Maresme (Barcelona).

Fuentes de la organización ciudadana han asegurado a Europa Press que la recogida de las 5.000 firmas se llevó a cabo en "solo 2 meses", después de la crisis que este invierno provocó la interrupción del servicio en la línea R1 de Rodalies y otras líneas durante tras un temporal de lluvias.

El portavoz de la plataforma, Eduard Truco, ha señalado que "Vilassar de Mar es el único municipio del Baix Maresme que no dispone de una conexión directa de bus con Barcelona", y ha considerado que se trata de una necesidad relevante de la población que se tiene que cubrir con rapidez.