Envían un ES-Alert a cinco municipios de Girona por lluvias intensas a partir de mediodía

GIRONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado un ES-Alert a los móviles de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agarò y Sant Feliu de Guíxols (Girona) por riesgo de lluvias intensas a partir del mediodía de este lunes, informa en un apunte en 'X'.

En el mensaje se recuerda que el Inuncat sigue en fase de emergencia y se alerta del incremento del río Ridaura y de barrancos cercanos.

Por ello, pide a la población que se proteja en el interior de edificios, evite desplazamientos y, en caso de que el agua entre dentro, suba a plantas superiores y evite sótanos.