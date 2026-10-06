Envían un ES-Alert en 4 municipios de Tarragona por lluvias intensas hasta las 19.00 horas

Archivo - Un agente de Protecció Civil durante la explicación del nuevo centro Cecor de las Tres Xemeneies, en el Centre Cultural Albareda, a 7 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este martes sobre las 17.50 horas un ES-Alert a los municipios de las comarcas del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta (Tarragona) por la posibilidad de lluvias intensas hasta las 19.00 horas.

Según ha informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, en el mensaje se pide a la población extremar las precauciones y no acercarse a zonas inundables.

El Govern ha alertado de la llegada de un nuevo sistema frontal atlántico a Catalunya que puede dejar luvias torrenciales con especial afectación en el litoral y prelitoral catalán entre la tarde y noche de este martes.