Envían un Es-Alert por riesgo de desborde de las rieras de Calonge i Sant Antoni (Girona)

Archivo - Un agente de Protecció Civil durante la explicación del nuevo centro Cecor de las Tres Xemeneies, en el Centre Cultural Albareda, a 7 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El nuevo Centro de Coordinación Operativa de Emergencias de - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviado una alerta Es-Alert esto domingo a las 12.30 horas a la población de Calonge i Sant Antoni (Girona) por riesgo de desborde de las rieras del municipio a causa del episodio de fuertes lluvias en Catalunya.

En un apunte en 'X' han instado a la población a protegerse en el interior de los edificios y subir a plantas superiores en caso de entrada de agua.

Además, han recordado la necesidad de evitar sótanos y zonas bajas, y de llamar al 112 en caso de peligro.