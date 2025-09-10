Episodios climáticos extremos pueden causar un descenso "alarmante" de insectos, según un estudio

Se ha creado un modelo basado en datos del programa de seguimiento de mariposas catalanas

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos nuevas investigaciones lideradas por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) constatan que los episodios climáticos más extremos e imprevisibles pueden causar un descenso "alarmante" en poblaciones de insectos comunes, como las mariposas.

Publicado en 'Ecological Monographs', un estudio demuestra que las larvas de mariposa tienen una tasa de supervivencia diferente según el microhábitat donde se haya hecho la puesta y se desarrollen, informa el Creaf en un comunicado este miércoles.

El mismo proyecto también ha publicado un estudio más reciente en 'Global Change Biology' que demuestra que, en escenarios futuros con fenómenos extremos de muy baja frecuencia pero elevada intensidad, hay un descenso generalizado de mariposas independientemente del microhábitat que elijan.

Para llevar a cabo los estudios, han combinado sensores ambientales con modelos matemáticos, además de trabajo de campo y de laboratorio; y para hacer las predicciones, se ha desarrollado un modelo matricial de población (MPM) basado en datos del programa de seguimiento de mariposas catalanas (CBMS), estudios previos y experimentos de laboratorio, y se han simulado 10.000 escenarios.

SUPERVIVENCIA ANTE EL CALOR

El artículo publicado en 'Ecological Monographs' demuestra que la elección del microhábitat por parte de los insectos puede determinar su supervivencia frente a olas de calor.

La investigación se llevó a cabo con dos especies de mariposas comunes en Catalunya, la blanca verdinervada (Pieris napi) y la blanquita de la col (Pieris rapae), que seleccionan microambientes muy diferentes: zonas sombreadas en el caso de la blanca verdinervada y áreas abiertas y soleadas en el caso de la blanquita de la col.

El resultado es que las mariposas P. napi reducen "drásticamente" la mortalidad por calor extremo; sin embargo, este refugio térmico tiene un coste: las plantas huéspedes en zonas sombreadas pueden escasear durante las sequías estivales, lo que podría poner en peligro la disponibilidad de alimento para las larvas.

ESCENARIOS SIN REDUCCIÓN DRÁSTICA DE EMISIONES

En la segunda publicación, el equipo se ha centrado en analizar cómo responde la blanca verdinervada bajo escenarios sin una reducción drástica de emisiones de CO2, donde la temperatura media del planeta aumenta entre 2 y 4 °C y se dan más fenómenos extremos que combinan sequías y olas de calor.

El estudio se ha llevado a cabo con datos de dos localidades catalanas protegidas con características ambientales diferentes: el Cortalet, en el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà, y el bosque de Can Jordà, en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Girona).

Los resultados mostraban que en el Empordà disminuía un 3% anual, mientras que en la Garrotxa aumentaba un 6% anual: esta diferencia se explica por el microclima forestal que actúa como refugio climático en el bosque de Can Jordà de la Garrotxa; en cambio, bajo un escenario de eventos combinados este efecto protector desaparece y se produce un "alarmante descenso" de mariposas.