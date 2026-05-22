ERC afirma que los Presupuestos deben permitir un acuerdo en Educación: "No valen excusas"

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, en una rueda de prensa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha afirmado este viernes que el nuevo proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 debe permitir dar respuesta a las necesidades del sector educativo y cerrar un acuerdo con los sindicatos: "No valen excusas, la disposición económica está".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este viernes después de que la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, haya llevado al Parlament el nuevo proyecto de cuentas del Govern acordado con Comuns y, a diferencia de en febrero, también con ERC.

Preguntado por las críticas de Junts y PP a PSC, ERC y Comuns por no haber cerrado un acuerdo en febrero tras presentar, 3 meses después, un proyecto de Presupuestos que ven igual que el anterior, el portavoz ha defendido que "no son los mismos".

Albert ha asegurado que la afirmación de Junts y PP es incorrecta porque el nuevo proyecto incluye los acuerdos con los republicanos, y ha apuntado: "Hay otro elemento que es muy relevante, que es que estos Presupuestos no solo son para el 2026, sino que incorporan acuerdos que se vinculan presupuestariamente a futuro, del 2026 al 2030".

El dirigente republicano ha insistido en que su formación ha "decidido actuar con responsabilidad" negociando, ha dicho, con ambición nacional y pensando en el conjunto de Catalunya, aunque no sean los Presupuestos de ERC al 100%.