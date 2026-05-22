ERC afirma que los Presupuestos deben permitir un acuerdo en Educación: "No valen excusas"

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, en una rueda de prensa
El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, en una rueda de prensa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 13:53
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BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha afirmado este viernes que el nuevo proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 debe permitir dar respuesta a las necesidades del sector educativo y cerrar un acuerdo con los sindicatos: "No valen excusas, la disposición económica está".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este viernes después de que la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, haya llevado al Parlament el nuevo proyecto de cuentas del Govern acordado con Comuns y, a diferencia de en febrero, también con ERC.

Preguntado por las críticas de Junts y PP a PSC, ERC y Comuns por no haber cerrado un acuerdo en febrero tras presentar, 3 meses después, un proyecto de Presupuestos que ven igual que el anterior, el portavoz ha defendido que "no son los mismos".

Albert ha asegurado que la afirmación de Junts y PP es incorrecta porque el nuevo proyecto incluye los acuerdos con los republicanos, y ha apuntado: "Hay otro elemento que es muy relevante, que es que estos Presupuestos no solo son para el 2026, sino que incorporan acuerdos que se vinculan presupuestariamente a futuro, del 2026 al 2030".

El dirigente republicano ha insistido en que su formación ha "decidido actuar con responsabilidad" negociando, ha dicho, con ambición nacional y pensando en el conjunto de Catalunya, aunque no sean los Presupuestos de ERC al 100%.

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