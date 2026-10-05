ERC apuesta por Rufián y anunciará el 17 de octubre su candidatura tras unas primarias

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha apostado porque el actual portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, repita como cabeza de lista a las elecciones generales, y ha detallado que ahora iniciarán el proceso interno para anunciar el 17 de octubre la candidatura completa.

"Es el mejor valor que tenemos para esta convocatoria y hoy empieza todo el proceso interno", ha dicho Alamany en rueda de prensa este lunes, en la que también ha descartado que el líder del partido, Oriol Junqueras, quiera aspirar a ser el candidato a las próximas generales del 29 de noviembre tras la previsible aplicación de la ley de amnistía.

La portavoz republicana ha detallado que ha hablado este lunes con Junqueras sobre este tema, y él le ha dicho que lo que quiere ser es "presidente del Govern de la Generalitat de Catalunya".

Los republicanos celebrarán este lunes una ejecutiva en la que formalizarán la comisión organizadora del proceso de primarias, y cada candidato deberá recoger desde este martes al menos un 5% de avales.

Alamany ha detallado que si solo hay un único candidato, se ratificará directamente como cabeza de lista, sin realizar una segunda votación, y el 17 de octubre la comisión electoral de ERC habrá confeccionado toda la lista y será ratificada en una ejecutiva nacional y un Consell Nacional posterior.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)