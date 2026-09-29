ERC celebra que la Audiencia de Barcelona aplique la amnistía a Marta Rovira por el 1-O

Archivo - La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras el archivo del caso Tsunami, en los Jardins de la Rectoria, a 12 de julio de 2024, en Cantallops, Girona, Catalunya (España). Los encausados por el caso Ts - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

ERC ha celebrado que se le haya aplicado la Ley de Amnistía a la exsecretaria general del partido Marta Rovira por la causa que mantenía la Audiencia Provincial de Barcelona por desobediencia relacionada con la organización del 1-O, pero han pedido la aplicación "inmediata" a todas las causa judiciales pendientes.

En un comunicado este martes, los republicanos han sostenido que esta aplicación llega "pese a las dilaciones ocurridas fruto de una estrategia antirrepresiva sólida que condujo a la aprobación" de esta norma, y han recordado que esta ley ha sido reconocida por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

También han explicado que la causa de Rovira comenzó en 2018 en el Tribunal Supremo, primero por rebelión y luego por sedición a partir de 2019, lo que "forzó su exilio" de marzo de 2018 a julio de 2024, cuando regresó a Catalunya cuando se archivó la causa del Tsunami Democràtic.

Han agradecido la "ingente labor" del equipo jurídico encabezado por el abogado Iñigo Iruin, que ha defendido a Rovira y otras personas implicadas en causas por el 1-O.

ERC ha insistido en que se debe aplicar de manera inmediata la amnistía al resto de causas para "restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa, y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Catalunya y el Estado español sin represión".