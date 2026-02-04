ERC, Comuns y CUP piden a Govern y Fira de Barcelona excluir a Israel del MWC y otros congresos

La representante de Prou Complicitat Alys Samson, la de de Setem Catalunya Roberta Parrilla, y los diputados Mar Besses (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) y Laure Vega (CUP) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de ERC, Comuns y la CUP en el Parlament junto con las entidades Prou Complicitat y Setem Catalunya, han pedido que el Govern y la Fira de Barcelona excluyan al Estado de Israel del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 2 al 5 de marzo y donde está previsto Israel que cuente con un pabellón, así como de otros congresos organizados en estas instalaciones.

En una rueda de prensa este miércoles, los diputados Mar Besses (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) y Laure Vega (CUP) han explicado que han presentado una propuesta de resolución en la que instan al Govern a adoptar "todas las medidas necesarias para evitar que haya pabellones del Gobierno de Israel, ni presencia de empresas armamentísticas o de cualquier otro sector israelíes o internacionales que se lucren del genocidio, ocupación, apartheid y colonización del pueblo palestino" en el MWC y otros congresos.

Han recordado que el 24 de julio de 2025 el Parlament ya aprobó una resolución que reclamaba al Govern trasladar al Consejo de Administración de Fira de Barcelona --consorcio en el que tienen mayoría la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona-- que no permitiera que hubiera este tipo de pabellones en los congresos organizados en estas instalaciones.

Berrio también ha detallado que los tres grupos parlamentarios han pedido una reunión con el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, para trasladarle que "no puede ser que la Fira y su director no estén cumpliendo las resoluciones del Parlament y las obligaciones de prevenir, evitar y sancionar el delito de genocidio".

ISRAEL EN EL ISE

Por su parte, Besses también ha criticado que la feria audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que se está celebrando esta semana en la Fira de Barcelona, cuente con la presencia de "14 empresas israelíes, algunas de las cuales proporcionan directamente servicios y tecnología al ejército de Israel", y ha añadido que, si no hay una rectificación, el MWC también lo hará.

Desde la CUP, Vega ha pedido al Govern que pase de las palabras a los hechos, y ha recordado que solo este mismo miércoles ha habido 18 muertos en Gaza, uno de ellos un bebé de 5 meses: "En este pabellón, cuando se quieren vender estas armas, que tienen especial pedigrí, es porque están testadas sobre personas. Este bebé de 5 meses que ha muerto es una buena garantía de que esta industria funciona bien".

La representante de Prou Complicitat Alys Samson ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona también aprobó una resolución en el mismo sentido que la del Parlament, y ha calificado de "intolerable" que las instituciones catalanes estén fallando en su obligación con el derecho internacional.

Además, la representante de Setem Catalunya Roberta Parrilla ha acusado a empresas como Amazon, Google y Meta de ser "cómplices del genocidio", ya que proporcionan al Gobierno de Israel servicios de la nube, Inteligencia Artificial y otros servicios de computación, y asegura que censuran contenidos a favor de Palestina en sus plataformas.