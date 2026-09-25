ERC defiende "superar el debate institucional" tras la cumbre educativa de este viernes

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, durante la cumbre educativa, en el Palau de la Generalitat de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Parlament, Jordi Albert, ha defendido "superar el debate institucional" e impulsar un debate directamente con la comunidad educativa y con la sociedad que genere un contrato de país para Catalunya, según ha dicho en declaraciones posteriores a la cumbre educativa entre Govern y partidos de este viernes.

"Tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer un contrato con nuestro país y un contrato que interpele a toda la sociedad. Un contrato para defender el sistema educativo, para mejorar el sistema educativo, para acelerar nuestro sistema educativo. Y ese contrato tiene que ser estable, tiene que garantizar la estabilidad económica y normativa de nuestro sistema", ha detallado Albert.

Ha apuntado que el objetivo de la reunión de este viernes "no era validar ninguna propuesta del Govern", en referencia a las medidas recientemente anunciadas sobre lecturas obligatorias o uso de nuevas tecnologías, sino profundizar en un debate y establecer una metodología.

"La reunión de hoy, lejos de servir para concretar o para llegar a posibles acuerdos, ha sido una reunión simplemente de toma de contacto y de ver cuál es la predisposición de cada grupo parlamentario", ha afirmado Albert.

El portavoz adjunto ha abogado por terminar un proceso de escucha a la comunidad educativa antes de aportar concreciones, aunque ha detallado que su partido "siempre estará en todos los espacios para poder trasladar esta opinión y poder trasladar soluciones" para el sistema educativo.

Sobre el 6% del PIB en Educación, ha dicho que lo que ha demostrado el Govern es que "lanza mensajes, hace anuncios, pero no sabe cómo los hará realidad", pero que ERC colaborará igualmente para alcanzar esa cifra.