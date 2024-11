ERC elige presidente este sábado en medio de la división interna y tras el retroceso electoral

Junqueras opta a la reelección en lo que se ha convertido también en un plebiscito sobre él

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La militancia de ERC decide este sábado en un congreso a su presidente y a una nueva dirección en medio de la división interna y tras los malos resultados electorales obtenidos en las últimas convocatorias.

8.030 militantes forman parte del censo electoral que elegirá entre tres candidaturas: 'Militància Decidim', que lidera el candidato a la reelección y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; 'Nova Esquerra Nacional', con el exalcalde de Vilassar de Mar (Barcelona) Xavier Godàs como candidato a presidente, y 'Foc Nou', con la exregidora de Sabadell (Barcelona) Helena Solà al frente.

La votación será telemática aunque se habilitarán puntos de apoyo en distintas ciudades, empezará a las 9 y terminará a las 20, momento en que se sabrán los resultados e intervendrán los representantes de las candidaturas ante los medios.

HACIA EL 30-N

Se precipitó la convocatoria del congreso por el anuncio de dimisión de Junqueras tras las elecciones catalanas de mayo, que supusieron una pérdida de apoyo electoral al partido, siguiendo al ciclo de retroceso en votos iniciado en las municipales y generales del 2023.

El camino hasta el congreso ha estado marcado por la división interna, especialmente en torno a Junqueras, lo cual lo ha convertido también en un plebiscito sobre su figura, y, aunque todas las candidaturas se hayan comprometido a "recoser" el partido tras el congreso, tanto este tema como la polémica sobre la 'estructura B' han recrudecido la campaña.

El más evidente ejemplo de la división es el divorcio del tándem de 13 años al frente del partido entre Junqueras y la secretaria general hasta ahora, Marta Rovira, que ha explicitado su apoyo a Godàs y ha pedido "nuevos liderazgos", tras una etapa marcada por el ascenso electoral, el 1-O y sus consecuencias judiciales con el encarcelamiento de Junqueras y el traslado de Rovira a Suiza.

RELACIÓN CON EL PSC

La dimisión de Junqueras antecedió a las negociaciones con el PSC para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consulta a la militancia, que avaló hacerlo a principios de agosto.

El debate sobre la relación con el PSC en la Generalitat --y por extensión con el PSOE en el Gobierno-- ha protagonizado la campaña, con el consenso entre 'Militància Decidim' y 'Nova Esquerra Nacional' en exigir el cumplimiento de los acuerdos, y la petición por parte de 'Foc Nou' de consultar en menos de un año a la militancia para romperlos si no se constatan avances.

Godàs y Solà proponen separar partido de gobierno y cambiar los estatutos para que el presidente de ERC no sea candidato a la Generalitat, cosa que no comparte Junqueras, que "estaría predispuesto" si no estuviera inhabilitado.

CARTELES

Ha centrado la atención durante los últimos meses la crisis por la estructura paralela del partido para hacer actos de contracampaña con los carteles sobre el Alzheimer y otras polémicas, de la que todas las candidaturas se han desmarcado y han asegurado que no tenían conocimiento.

Junqueras ha propuesto crear una 'comisión de la verdad' para esclarecer el asunto y Solà ha apostado por hacer una auditoría externa, mientras que Godàs ha señalado que confía en el partido y en la comisión de garantías, a la que ha pedido celeridad, y ha criticado que se "desconfíe" de los órganos de la formación.

CANDIDATURAS

La candidata de Junqueras a la secretaría general es la presidenta de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, y formarían parte de la ejecutiva la eurodiputada Diana Riba como adjunta a la presidencia; el exconcejal de Mollet (Barcelona) Oriol López como secretario general adjunto y la exconcejal de Rubí (Barcelona) Ares Tubau como secretaria general adjunta y responsable de Feminismos y LGTBI+.

A Godàs le acompaña la exdiputada Alba Camps optando a la secretaría general y completarían la cúpula la diputada Raquel Sans como vicepresidenta de Asuntos Institucionales, que sería la portavoz del partido, y la exconsellera y diputada en el Congreso Teresa Jordà como vicepresidenta de Cohesión Interna.

El exconseller de Exteriores Alfred Bosch sería el secretario general por parte de 'Foc Nou', mientras que Gabriel Fernández, Anna Piñol y Jordi Orobitg completan la cúpula de la candidatura.

APOYOS

Junqueras ha recibido el apoyo de exdirigentes del partido como Joan Tardà y Raül Romeva, de los exconsellers y actuales diputados en el Parlament Joan Ignasi Elena y Ester Capella, además de los alcaldes de Amposta (Tarragona) y Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Adam Tomàs y Marc Giribet y el presidente del grupo en el Congreso, Gabriel Rufián.

Se han mostrado partidarios de Godàs el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y Marta Rovira; los exdirigentes Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joan Puigcercós y Ernest Benach; las exconselleras Laura Vilagrà, Tània Verge y Anna Simó, y el alcalde de Manresa (Barcelona) Marc Aloy.

Solà ha reunido el apoyo del exalcalde de Lleida Miquel Pueyo y, aunque han manifestado su apoyo a 'Nova Esquerra Nacional', han recibido también la simpatía de Forcadell y Bassa.

SEGUNDA VUELTA

Si alguna de las tres candidaturas recibe más del 50% de votos, los candidatos a la presidencia y a la secretaría general serán automáticamente proclamados para el cargo y no hará falta una segunda vuelta, que se celebraría dos semanas más tarde.

En esa segunda jornada electoral se elegiría entre las dos candidaturas más votadas que tienen margen para modificar los componentes de su candidatura en un 50% manteniendo el candidato a presidir el partido.

FIN DEL INTERINATO

La elección de la presidencia y de la nueva ejecutiva cerrará un periodo de interinato en la dirección de ERC desde que Junqueras renunció el 10 de junio y Rovira pilotara la formación hasta el congreso.

Una vez la militancia haya escogido la nueva dirección, el Consejo Nacional convocará el plenario del Congreso Nacional, que se celebrará en menos de dos meses y en el que debatirán "documentos congresuales" que redacte la nueva dirección: tradicionalmente, una ponencia estratégica y una organizativa.

Más allá de la elección de la ejecutiva, se elige a 30 consejeros nacionales, entre los que se han presentado nombres como los exdiputados en el Congreso Joan Tardà y Marta Rosique, el exeurodiputado Jordi Solé, el exalcalde de Tarragona Pau Ricomà y el exconseller Josep Huguet.