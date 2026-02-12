ERC y Gobierno pactan crear 90 unidades judiciales adicionales en Catalunya

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en Barcelona- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

ERC y Gobierno han llegado a un acuerdo para crear 90 unidades judiciales adicionales en Catalunya, que se suman a las 91 ya acordadas de las 500 nuevas que el Ejecutivo central repartió previamente entre todas las comunidades autónomas, informa Govern este jueves.

Según apunta ERC en un comunicado, el acuerdo con el Gobierno refuerza el sistema judicial catalán mediante un incremento "significativo" del número de juezas y jueces.

Explican que en Catalunya prestan servicio alrededor de 870 juezas y jueces y que, con este acuerdo, el Gobierno se compromete a aumentar "de forma decidida la planta judicial, con el objetivo de acercar el número de jueces por habitante a la media europea, en línea con los objetivos fijados por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat".

En total, con los dos acuerdos paralelos, se crearán 181 nuevas plazas en dos años, lo que elevará la cifra de aproximadamente 870 a 1.051 juezas y jueces en Catalunya.

Apuntan que ambos incrementos se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado gracias a la Ley de Eficiencia y, entre otras cosas, garantizan que la nueva regulación sobre multirreincidencia, que se aprobará este jueves en el Congreso, vaya acompañada de "más recursos y de mayor capacidad de actuación".