ERC lamenta la suspensión del CPFF y pide que no se "aplace más" la reforma de la financiación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

ERC ha lamentado el retraso de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) hasta el 4 de septiembre y ha pedido que no se "aplace más" la reforma del modelo de financiación autonómica.

En un comunicado este martes, la formación ha firmado que esta decisión es "un nuevo retraso en una reforma imprescindible y va directamente contra los intereses de Catalunya y de todas las comunidades autónomas".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que quien bloquea el nuevo modelo de financiación "está defendiendo que continúe vigente un sistema injusto del 2009, sabiendo que eso perjudica a Catalunya".

"Hoy a petición del Partido Popular no se ha aplazado una reunión; se han aplazado recursos para la sanidad, la educación y los servicios públicos de millones de ciudadanos", ha lamentado.

ERC señala que el sistema de financiación está "caducado desde finales de 2013" y añaden que cada mes que se retrasa esta reforma es un mes más de asfixia financiera, por lo que consideran incomprensible que se bloquee.

Por ello, emplazan al Gobierno a que convoque el CPFF "tan pronto como sea posible y que acelere la tramitación del nuevo modelo para que pueda quedar aprobado antes de que finalice este año".